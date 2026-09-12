Salah-Eddine va in Grecia, è fatta per il suo trasferimento al Panathinaikos. Koné si allena a parte, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

Finisce con un risultato sorprendente la partita tra Atalanta e Cagliari valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoblu riescono a vincere e conquistare i 3 punti grazie alla rete bellissima di...
Il centrocampista olandese Marten De Roon è ritornato alla corte di Gian Piero Gasperini nell'ultima sessione di calciomercato, lasciando l'Atalanta dopo 11 stagioni vissute da protagonista a Bergamo,...
Pari allo stadio Olimpico nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. Lazio e Milan si dividono la posta in palio al termine di un match acceso terminato con il punteggio di 2 a 2. I biancocelesti par...
Seduta di allenamento a Trigoria per la squadra, che comincia a preparare il prossimo impegniodi campionato contro il Torino, dopo la trasferta di Champions League. Il gruppo ha lavorato interamente a...
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