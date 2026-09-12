Serie A, Lazio-Milan 2-2: Moreira entra e riacciuffa i biancocelesti con una doppietta in due minuti

Pari allo stadio Olimpico nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. Lazio e Milan si dividono la posta in palio al termine di un match acceso terminato con il punteggio di 2 a 2.

I biancocelesti partono forte e chiudono il primo tempo in doppio vantaggio grazie alle reti di Matteo Cancellieri al 10° minuto e di Tijjani Noslin al 39°. Nella ripresa, però, la reazione dei rossoneri è affidata al neoentrato Moreira, trattato in estate anche dalla Roma, autore di una fulminea doppietta al 65° e al 67° minuto che rimette il risultato in equilibrio.

Con questo pareggio la Lazio sale a quota 10 punti in classifica, mentre il Milan si porta a 8 punti.