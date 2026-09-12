Serie A, Lazio-Milan 2-2: Moreira entra e riacciuffa i biancocelesti con una doppietta in due minuti

Finisce con un risultato sorprendente la partita tra Atalanta e Cagliari valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoblu riescono a vincere e conquistare i 3 punti grazie alla rete bellissima di...
Il centrocampista olandese Marten De Roon è ritornato alla corte di Gian Piero Gasperini nell'ultima sessione di calciomercato, lasciando l'Atalanta dopo 11 stagioni vissute da protagonista a Bergamo,...
Fatta per il trasferimento di Salah-Eddine al Panathinaikos. Dopo tante offerte ricevute durante la sessione di calciomercato estiva, tutte rifiutate dal calciatore, il club greco ha chiuso la trattat...
Seduta di allenamento a Trigoria per la squadra, che comincia a preparare il prossimo impegniodi campionato contro il Torino, dopo la trasferta di Champions League. Il gruppo ha lavorato interamente a...
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