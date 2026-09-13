News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Serie A Women's Cup, SASSUOLO-ROMA 1-7: le giallorosse volano in finale

Roma Femminile
di FedericoL
domenica, 13 settembre 2026 alle 11:17
Roma femminile
Aggiungi come fonte preferita su Google
 Impegno di coppa per la Roma Femminile. Le ragazze di Gianpiero Piovani affronteranno il Sassuolo nella semifinale secca della Serie A Women's Cup. Calcio d'inizio fissato per le 12:00.
LE FORMAZIONI UFFICIALI 
SASSUOLO:  Benz; Cox, Caiazzo, Palakovics; Skupien, Guerzoni, Papp (46' Fercoq), Pellinghelli; Galabadaarachchi (78' Philtjens), Clelland (55' Stanic),  Andersone (55' Fisher). A disp.: Lonni, De Bona, Mella, Venturi. All. Salvatore Colantuono   
ROMA: Soggiu; Bergamaschi, Antoine (46' Vergani), Ottey, Oliviero; Rieke (57' Pandini), Greggi, Giugliano (57' Corelli), Doms; Piemonte, Van Dooren. A disp.: Baldi, Klobucarevic, Heatley, Jahnukainen, Oladipo, Thogersen, Babajide, Robino. All. Gianpiero Piovani.  
Arbitro: Mattia Nigro. Assistenti: Gregorio Maria Galieni - Alessandro Pascoli. Quarto Ufficiale: Alessandro Dallagà  
Reti: 5' e 7' Van Dooren (R), 15', 48' e 64' Piemonte (R), 38' Doms (R), 56' rig. Giugliano (R), 87' Fercoq (S)

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Sassuolo-Juventus 3-2: finale folle, l’ex Adzic decide al 94’

set 13, 21:55

Si è appena conclusa la sfida tra Sassuolo e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A. Al Mapei Stadium i neroverdi si impongono 3-2 al termine di un finale ricco di emozioni. Dopo un primo...

hermoso 2

Instagram, Hermoso: "Next step" (FOTO)

set 13, 21:28

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce in Champions League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino e andranno alla ricerc...

big serie a logo eni

Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka regala i tre punti ad Allegri

set 13, 20:09

Si è appena conclusa la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa si impongono 1-0 grazie alla rete decisiva di Stanisl...

WhatsApp Image 2026-09-13 at 18.13.52

La Roma in partenza verso Torino (FOTO E VIDEO)

set 13, 18:12

La Roma viaggia verso Torino. Come pubblicato dal club tramite i canali social ufficiali, i giallorossi tra poco raggiungeranno la capitale piemontese in vista del match di domani in programma alle or...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possono esserci gerarchie quando fai la Champions, Malen ha fatto cose straordinarie. Dybala? Se sta bene gioca sempre"

set 13, 12:37
Endrick

Calciomercato Roma, Endrick per gennaio: D'Amico lavora ad un accordo con il Real Madrid

set 13, 8:15
Daniel-Maldini-presentato-in-conferenza-stampa

Incidente stradale per Daniel Maldini: è in ospedale per accertamenti ma non riporta ferite gravi

set 13, 10:32
images (71)

Totti: "Roma e Inter candidate al titolo. Ho parlato con Malagò ma ho preso una strada differente" (VIDEO)

set 13, 18:10
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Il club cresce. Friedkin gasati

set 13, 8:11
de roon

VIDEO - Gasperini difende De Roon: "Non è una bandierina. È stato messo fuori dall'Atalanta, cosa doveva fare?"

set 13, 16:16
VAI AL CANALE
Foto
Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Loading