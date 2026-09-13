Influenza per Lulli, a rischio la sua presenza per Torino-Roma

Vigilia di quarta giornata di campionato per la Roma di Gian Piero Gasperini, Roma che si trova a punteggio pieno dopo aver battuto agevolmente Fiorentina e Lecce e dopo aver rimontato al cardiopalma l'Atalanta di Sarri. Quarto turno in cui i giallorossi dovranno affrontare il Torino di Ignazio Abate, reduce dalla prima vittoria in campionato proprio contro la Fiorentina. Possibili rotazioni per Gasperini nella sfida contro i granata, con Pisilli che dovrebbe sostituire Koné al centro del campo e Mora che potrebbe far rifiatare Dybala.

Nelle idee di Gasp avrebbe dovuto giocare nuovamente dal primo minuto Lulli, ma il laterale giallorosso è stato frenato nelle ultime ore da un'influenza. Come riportato da "Il Tempo", ieri non si è allenato con il gruppo e solo oggi si saprà di più in merito alla sua convocazione per il match in Piemonte. La speranza è che possa prendere parte alla trasferta: se dovesse star bene, giocherà dal primo minuti, altrimenti sarà corsa a due tra Rensch e Molina per sostituirlo.