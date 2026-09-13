Serie A, Lecce-Monza 3-2: Coulibaly regala 3 punti a Di Francesco. Terza sconfitta per Juric

Partita bellissima quella tra Lecce e Monza valida per la quarta giornata di Serie A. Avvio di partita travolgente quello dei salentini che dopo 10 minuti sono già sul 2-0 grazie alle reti di Coulibaly e Tiago Gabriel. Accorcia Mangas per il Monza, prima della doppietta del centrocampista giallorosso che fissa il risultato sul 3-1 per gran parte della gara. Nei minuti finali, però, i brianzoli trovano la rete di Zeballos che riapre la gara dando nuova linfa ai biancorossi. La squadra di Di Francesco riesce però a resistere ed a conquistare 3 punti fondamentali. Terza sconfitta in 4 partite per Ivan Juric.