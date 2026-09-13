VIDEO - Gasperini: "Pellegrini verrà con noi, per la prima volta ci siamo tutti. Castro è un giocatore importante"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino valida per la quarta giornata di Serie A. Tra i temi affrontati, il recupero di Lorenzo Pellegrini e la possibile titolarità di Castro: "Santi è un giocatore importante e sono felice che sia qui. Sta facendo bene, ci sono lui Dybala, Malen, Mora e Soulé. Tutti stanno facendo bene poi i minutaggi vedrete che aumenteranno. Castro è entrato sempre, domani recuperiamo anche Pellegrini che verrà convocato. Ci siamo tutti per la prima volta. Lulli ieri aveva la febbre, ma ora sta meglio. Siamo in grado di essere al completo"

🟡🔴 #Gasperini in conferenza stampa: “Pellegrini verrà con noi, per la prima volta ci siamo tutti. Castro? Un giocatore importante che abbiamo voluto”



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