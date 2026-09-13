Torino-Roma: Lulli sarà regolarmente a disposizione di Gasperini

Si è appena conclusa la sfida tra Sassuolo e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A. Al Mapei Stadium i neroverdi si impongono 3-2 al termine di un finale ricco di emozioni. Dopo un primo...
Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce in Champions League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino e andranno alla ricerc...
Si è appena conclusa la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa si impongono 1-0 grazie alla rete decisiva di Stanisl...
La Roma viaggia verso Torino. Come pubblicato dal club tramite i canali social ufficiali, i giallorossi tra poco raggiungeranno la capitale piemontese in vista del match di domani in programma alle or...
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