Torino-Roma: Lulli sarà regolarmente a disposizione di Gasperini

Sembrava in dubbio la presenza di Emanuele Lulli per la sfida di domani contro il Torino. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica, il giocatore sarà della partita. Il terzino, infatti, ha avuto solo un virus intestinale e non ha avuto febbre. Oggi si allenerà regolarmente e domani sarà a disposizione di Gasperini per la sfida contro i granata.

(Manà Manà Sport)