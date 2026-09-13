Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possono esserci gerarchie quando fai la Champions, Malen ha fatto cose straordinarie. Dybala? Se sta bene gioca sempre"

Dopo il pareggio di Istanbul, la Roma si rituffa nel campionato. I giallorossi, infatti, saranno impegnati domani alle 18:30 in casa del Torino. Come di consueto, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigiia. Le sue parole:

Lo scorso anno con il Torino esordì Malen. Cosa ha di così speciale?

"I numeri sono straordinari, al di fuori del normale. Soprattutto la continuità, ora sono passate tante partite e i numeri sono significativi, anche con le caratteristiche e le qualità con i quali sono stati fatti questi numeri. Prendendo Malen sapevo che era un giocatore importante, ma qui siamo andati oltre"

Mora si è inserito bene negli schemi di attacco?

"IO vedo quello che vedete tutti, un giocatore giovane di tanto talento. Ha bisogno di completarsi sotto l'aspetto fisico e tattico, è arrivato da poco ma quello che ha fatto vedere dall'inizio o a partita in corso, è quello di un giovane di grande livello. Non credo che nel mondo ci sia un giovane in grado di essere protagonista più di lui in questo momento"

Le gerarchie in difesa possono cambiare?

"Vi prego di smetterla con le gerarchie, non va bene nei confronti dei ragazzi che stanno dando il massimo. Non ha nessun senso e non ha efficacia per la squadra. Tutti stanno dando un contributo importante, è cresciuto Ghilardi, Koulierakis è un'alternativa importante. Balerdi lo sapevamo, nel Marsiglia ha fatto qualcosa di notevole, non è un ragazzino. Sapevamo di mettere un giocatore di spessore, se entriamo nel discorso delle gerarchie che se gioca uno l'altro diventa una riserva, non funziona così. Nelle squadre che fanno la Champions ci sono più titolari, altrimenti diventa sempre qualcosa di polemico"

La Roma viene da due partite dispendiose. Qual è il rischio per domani?

"Bisogna sempre avere un gruppo solido, come noi abbiamo. Avere fiducia su tutti. Quelli che sono qui ci danno soddisfazione e vengono impiegati con la massima fiducia. Non c'è uno standard unico per gestire dei periodi con tante partite. Si naviga a vista sperando di azzeccarci, i giorni tra una partita e l'altra sono pochi, dopo la sosta sarà ancora peggio. In genere quando un giocatore lo vedo che sta bene va avanti, se lo vedo affaticato lo sostituisco. I calciatori vivono di cicli e non viaggiamo sempre uguali, bisogna prendere il meglio da tutti in qualunque momento. Tutti sono affidabili, non ci sono bocciature, soprattutto con tante gare. Altrimenti entriamo in un meccanismo di polemiche che fa danni alla squadra"

Come ha preso De Roon lo striscione di ieri a Bergamo?

"Ne parleremo oggi. De Roon per tanti anni è stato un giocatore che ha portato in alto il nome della città di Bergamo. Ha fatto qualcosa di straordinario, per noi è una fortuna averlo qui. Appena avrà trovato la condizione sarà un giocatore di grande spessore. Non rientrava nei piani dell'Atalanta, cosa doveva fare? Non doveva più giocare per altre società? Sono contento sia qui, lui no nuna bandierina ma è uno striscione a tutta curva per quella società e per quella città. Sta crescendo di condizione, sarà molto importante per noi a centrocampo, dove abbiamo 4 giocatori fondamentali"

Dybala può riposare?

"Se sta bene gioca sempre. Non c'è nessun dubbio. Uno si riposa quando è stanco. Non si può prevedere un infortunio, non abbiamo la sfera di cristallo, se sta bene gioca. Se ha bisogno di riposare allora è giusto che abbia un po' di riposo. L'importante è riscire a sfruttare il momento favorevole di ognuno mettendo in campo sempre i giocatori migliori. Giocare col Torino non sarà meno difficile di altre partite, troveremo una squadra determinata. In tutte el competizioni se non sei al massimo non puoi avere la pesunzioen di vicnere le partite. Domani dovremo fare una grande prestazione, perchè sarà una partita difficile, come lo sono tutte in modo diverso. Serve una squadra al massimo. L'unica cosa che dobbiamo fare è dimenticare la partita prima, ora c'è il Torino poi penseremo al resto"

Come vede Castro? Può partie titolare?

"Torniamo al discorso di prima. Castro è un giocatore importante che abbiamo voluto. Sta facendo bene, continua ad essere fuori da questa mentalità da titolare o riserva. C'è lui, c'è Malen, c'è Mora, c'è Soulè. Tutti stanno facendo bene, Castro è entrato sempre, Mora anche. Domani recuperiamo anche Pellegrini che verrà con noi. Forse per la prima volta ci siamo veramente tutti, Lulli ha un po di febbre, vediamo oggi ma sta meglio. Tutti questi 20 giocatori più i portieri possono fare parte di questa opportunità"

Anche KOnè ci sarà?

"Konè prova oggi, potrebbe esserci"

La Roma ha subito solo due gol al rientro dall'intervallo. Una casualità?

"Sono state due partite giocate bene. Staremo più attenti, l'importante è non prenderli"

Come sta Koulierakis? Lo vedremo in campo?

"Non lo so, sta bene. Sono contento di quello che sta facendo. Lei non vuole vedere Hermoso? O Ndicka? Il discorso è sempre quello, c'è sempre qualcuno che sta fuori. Anche domani la Roma giocherà in 16. Purtroppo altri 4 non giocheranno"

Wesley e Molina come stanno?

"Dobbiamo aspettarci il massimo. Wesley ha preso una brutta botta al ginocchio giovedì che l'ha condizionato. Sono atleti molto forti e sani, che in due giorni recuperano. Molina è arrivato il 30 agosto, è qui da 15 giorni, ha saltato la preparazione. Lo vedo in crescita. Lui come De Roon, Mora"

La squadra ha sempre reagito bene nei momenti difficili delle partite, è una qualità consolidata?

"Il gruppo mi soddisfa per come si allena, per come affronta le gare. Arriva sempre con una bella mentalità e la predisposizione a giocarsi la partita. Ha saputo tirarsi dalla sua parte la gente, poi ci sono le partite, che sono sempre molto difficili ed equilibrate. Ora si entrerà in una fase di ancora più partite e maggiore rodaggio. Sarà un campionato duro per tutti. Le partite saranno difficili come è sempre stato, con l'aggravante che chi fa le coppe ogni volta deve resettare tutto e calarsi ogni volta in una partita nuova. Oggi il calcio è questo, i giocatori devono sempre guardare avanti"