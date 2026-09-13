VIDEO - Gasperini su Dybala: "Se sta bene gioca sempre, non c'è dubbio. Non si può prevedere un infortunio"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida in casa del Torino, in programma domani alle 18:30. Il tecnico giallorosso si è soffermato anche sull'importanza di Paulo Dybala: "Se sta bene gioca sempre. Non c'è nessun dubbio. Uno si riposa quando è stanco. Non si può prevedere un infortunio, non abbiamo la sfera di cristallo, se sta bene gioca. Se ha bisogno di riposare allora è giusto che abbia un po' di riposo. L'importante è riuscire a sfruttare il momento favorevole di ognuno mettendo in campo sempre i giocatori migliori. Giocare col Torino non sarà meno difficile di altre partite, troveremo una squadra determinata. In tutte le competizioni se non sei al massimo non puoi avere la presunzione di vincere le partite. Domani dovremo fare una grande prestazione, perché sarà una partita difficile, come lo sono tutte in modo diverso. Serve una squadra al massimo. L'unica cosa che dobbiamo fare è dimenticare la partita prima, ora c'è il Torino poi penseremo al resto".

@laroma24.it 💎 “Dybala se sta bene gioca sempre” 🇦🇷 Così Gian Piero Gasperini sul numero 21 giallorosso. E sul Torino: “Non sarà meno difficile di altre partite” 🗣️ ♬ audio originale - laroma24