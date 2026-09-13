VIDEO - Gasperini: "I giorni tra una partita e l'altra saranno pochi. Si naviga a vista. Tutti sono affidabili, non ci sono bocciature"

🟡🔴 #Gasperini: “I giorni tra una partita e l’altra saranno pochi. Si naviga a vista. Tutti sono affidabili, non ci sono bocciature”— laroma24.it (@LAROMA24) September 13, 2026
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