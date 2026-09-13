VIDEO - Gasperini: "I giorni tra una partita e l'altra saranno pochi. Si naviga a vista. Tutti sono affidabili, non ci sono bocciature"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Torino. Il tecnico si è soffermato sull'affidabilità del gruppo che ha a disposizione. Gli impegni saranno tanti e un'esclusione non significa assolutamente una bocciatura. Ecco le sue parole:

"Bisogna sempre avere un gruppo solido, come noi abbiamo. Avere fiducia su tutti. Quelli che sono qui ci danno soddisfazione e vengono impiegati con la massima fiducia. Non c'è uno standard unico per gestire dei periodi con tante partite. Si naviga a vista sperando di azzeccarci, i giorni tra una partita e l'altra sono pochi, dopo la sosta sarà ancora peggio. In genere quando un giocatore lo vedo che sta bene va avanti, se lo vedo affaticato lo sostituisco. I calciatori vivono di cicli e non viaggiamo sempre uguali, bisogna prendere il meglio da tutti in qualunque momento. Tutti sono affidabili, non ci sono bocciature, soprattutto con tante gare. Altrimenti entriamo in un meccanismo di polemiche che fa danni alla squadra".