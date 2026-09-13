VIDEO - Gasperini difende De Roon: "Non è una bandierina. È stato messo fuori dall'Atalanta, cosa doveva fare?"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. L'allenatore della Roma si è soffermato anche sullo striscione apparso ieri durante Atalanta-Cagliari in cui i tifosi nerazzurri hanno attaccato De Roon definendolo una "bandierina". Ecco le parole del tecnico:

"Ne parleremo oggi. De Roon per tanti anni è stato un giocatore che ha portato in alto il nome della città di Bergamo. Ha fatto qualcosa di straordinario, per noi è una fortuna averlo qui. Appena avrà trovato la condizione sarà un giocatore di grande spessore. Non rientrava nei piani dell'Atalanta, cosa doveva fare? Non doveva più giocare per altre società? Sono contento sia qui, lui non è una bandierina ma è uno striscione a tutta curva per quella società e per quella città. Sta crescendo di condizione, sarà molto importante per noi a centrocampo, dove abbiamo 4 giocatori fondamentali".