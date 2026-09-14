PRIMAVERA, Romo-Como 1-1 (47' Bonsignori, 86' Di Nunzio): secondo pareggio consecutivo in campionato per i giallorossi di Scala

Secondo pareggio consecutivo per la Primavera di Mattia Scala che non va oltre l'1-1 in casa contro il Como. Succede tutto nella ripresa: in avvio gli ospiti trovano il vantaggio con la rete di Bonsignori, mentre i capitolini acciuffano il pareggio all'87' con il gol siglato da Di Nunzio su assist di Corredera. La formazione di Scala, ancora imbattuta, si porta a quota 8 punti in classifica.
ROMA-COMO: FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA:
Kilvinger; Terlizzi (46' Paul), Basile (46' Maccaroni), Marchetti; Guaglianone (79' Corredera), Di Nunzio, Bonifazi, Cama; Giammattei (57' Paratici), Arduini (69' Vukoje); Falcetta.
A disp.: Marcaccini, Carlaccini, Panico, Pallassini, Dattilo, Ballarin, Corredera. Allenatore: Mattia Scala.
COMO:
Damioli, Maklouf, Baralla (83' Andrealli), Grilli (83' Soumah), Bonsignori, Tigiano (58' Mzzara), Broggian, De Paoli, Pisati (46' Turella), Harpur (77' Thiland-Herard), Cassano.
A disp.: Ginelli, Bulgheroni, Ronchetti, Epifani, Albini, Zamagni.
Allenatore: Gianluca Falsini.
Ammoniti: Terlizzi, Di Nunzio
ARBITRO: sig. Andrea Giordani.
ASSISTENTI: sig.ri Paolo Camilli e Gabriele Elisino.
________________________________
SECONDO TEMPO
95' - Scadono i cinque minuti di recupero assegnati. La Roma di Scala trova il secondo pareggio consecutivo in campionato
90' - Ci prova anche Bonifazi. Il difensore giallorosso con il destro all'interno dell'area di rigore non inquadra lo specchio della porta
88'- Sulle ali dell'entusiasmo i capitolini provano a vincerla: Paratici in area non riesce a toccare in maniera vincente la sfera
86' - Gooooool della Roma!! Ottima giocata sulla sinistra di Corredera che pesca a pochi passi dalla porta avversaria Di Nunzio che spinge dentro la sfera per il gol del pareggio
81' - Ancora Como pericoloso: conclusione di poco a lato di Broggian
79' - La Roma spinge per trovare il pari ma il Como si distende e prova a colpire in ripartenza per chiudere la partita. Para Kilvinger sulla conclusione di Baralla
68' - Tiro-cross di Arduini che termina alto sopra la traversa
61' - Ci prova la Roma: tiro potente di Guaglianone che lascia andare il sinistro. Damioli si oppone e devia in corner
47' - Il Como si porta in vantaggio con Bonsignori. Azione combinata della squadra di Falsini che viene finalizzata dal numero 11
46' - Al via la ripresa
PRIMO TEMPO
45' - Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo a Trigoria
42' - Altra occasione per i lombardi, sempre con Harpur. Stavolta l'attaccante non inquadra lo specchio della porta da buona posizione
40' - Uscita sconsiderata del portiere ospiti Damioli, dalla distanza ci prova Guaglianone ma De Paoli salva tutto vicino alla linea di porta
39'- Occasione più importante del match per il Como: in area di rigore Harpur anticipa i difensori e colpisce il palo
37' - Ammonito Di Nunzio per un intervento decisamente in ritardo. Giusta la scelta del direttore di gara
29' - Ci prova il Como con la prima conclusione verso la porta da parte di Bonsignori
26' - Cooling break a Trigoria.
22' - Ritmi non troppo veloci in questo avvio di partita. Intanto Terlizzi si prende il primo giallo del match per un fallo su Harpur.
13' - Roma vicina al vantaggio. Cross di Falcetta, colpo di testa di Cama che colpisce il palo.
8' - Pallone recuperato alto dalla Roma, Arduini da ottima posizione poi non centra i pali della porta del Como. Anche per lui conclusione alta.
5' - Ci prova Guaglianone con il sinistro, pallone alto sopra la traversa.
1' - A Trigoria è iniziata la partita.