Totti, ecco il nuovo libro: inizia la prevendita di "Oltre"

Un altro libro per Francesco Totti, dopo "Un capitano". L'ex numero 10 giallorosso ha annunciato, tramite un post apparso sul proprio profilo Instagram, l'uscita di "Oltre".

In Oltre "ho raccontato quello che finora avevo tenuto per me, le mie verità senza filtri" ha scritto Totti nel messaggio che accompagna il video di presentazione del suo nuovo libro. Scritto insieme al giornalista Alessandro Alciato, dal prossimo 22 settembre si potrà comprare in tutte le librerie. ù