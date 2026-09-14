Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Manchester United valuta Endrick

Uno dei nomi accostati alla Roma nella sessione estiva di mercato è stato quello di Endrick del Real Madrid. Il giocatore, anche per via di un infortunio, fino al momento non ha trovato spazio e nelle gerarchie è dietro Mbappé ma soprattutto Espì, che ha avuto un impatto importante.

Il profilo non sarebbe mai uscito dai radar giallorossi, ma secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia anche il Manchester United starebbe valutando il suo profilo. I Red Devils dovrebbero iniziare i colloqui con il giocatore prima di gennaio per capire poi se ci sono i margini, nella finestra invernale, di arrivare alla chiusura dell'operazione.