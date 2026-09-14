Nazionale, stasera Mancini a Torino per vedere Lulli e Pisilli

La Nazionale tornerà a giocare in Nations League il prossimo 25 settembre a Roma contro il Belgio, i convocati usciranno venerdì prossimo e dovrebbero essere 35 i nomi.

In ogni caso questa sera il commissario tecnico che ha preso il posto di Rino Gattuso dovrebbe essere a Torino a vedere Lulli e Pisilli da vicino. Anche Cacciamani per quanto riguarda i padroni di casa è sotto osservazione dallo staff tecnico azzurro.

(Gasport)