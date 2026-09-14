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PRUZZO: "Dybala è in condizione ottimale" - TREVISANI: "Non rischierei Koné, è l'ora di Pisilli"

Massimo Ascolto
di MV
lunedì, 14 settembre 2026 alle 8:33
big massimo ascolto
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La Roma si prepara alla sfida contro il Torino con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. Al centro del dibattito sulle frequenze radiofoniche c'è soprattutto la formazione che Gasperini sceglierà per la gara: «Dybala è in condizione ottimale, ha fatto una buona preparazione», il pensiero di Roberto Pruzzo. Riccardo Trevisani si concentra invece sul centrocampo: «Non credo che Gasperini rischi Koné, è l'ora di Pisilli».
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Gasperini ha chiarito ancora una volte come Dybala sia il più forte e che gioca sempre quando sta bene. Lulli ha avuto un’influenza intestinale, ma ieri stava molto bene ed è stato provato a destra. È favorito su Molina (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)
Non va trattato da bacheca Dybala, anche secondo me bisogna farlo giocare (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)  
Dybala è in una condizione ottimale e credo che abbia svolto una preparazione mirata proprio per arrivare al meglio a questa fase della stagione. Probabilmente durante la sosta lavorerà su un richiamo o sulla continuità. Giocare il giovedì e poi tornare subito in campo in campionato resta complicato, per questo servirà che Castro e Mora siano pronti a cambiare la partita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)
Per Dybala non sono dieci o quindici minuti di riposo a fare davvero la differenza sul rischio di infortunarsi. Può aiutare, ma conta soprattutto la testa e la consapevolezza di poter giocare senza pensare continuamente a un possibile problema fisico. Quando sei più tranquillo anche il corpo risponde meglio. Gasperini lo vede ogni giorno in settimana e, evidentemente, in questo momento ritiene che Dybala abbia bisogno soprattutto di giocare (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)
Gasperini ha ribadito ancora una volta che Dybala è il giocatore più forte e che, quando sta bene, gioca sempre. In questo momento Torino-Roma è giustamente più importante della successiva sfida contro l’Inter. Lulli ha avuto un’influenza intestinale, ma ieri stava molto bene ed è stato provato sulla destra: al momento lo vedo favorito su Molina (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)
Con le possibili assenze di Adams e Simeone il Torino perderebbe parecchio del proprio potenziale offensivo. Se la Roma sarà quella vista contro l’Atalanta, credo abbia grandi possibilità di vincere. Mi aspetto Dybala dall’inizio: sarebbe molto importante conquistare i tre punti per arrivare a punteggio pieno al big match contro l’Inter (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
Torino-Roma è una partita molto complicata e non credo che Gasperini farà tanti cambi. La Roma avrebbe meritato un risultato molto più largo anche contro l’Atalanta. Wesley è in dubbio e Molina può fare bene anche a sinistra, sfruttando la capacità di rientrare e calciare. Quando Gasperini vede che un giocatore sta bene difficilmente lo cambia e il ragionamento fatto su Dybala è perfetto. Non penso invece che rischierà Koné: per me è arrivato il momento di Pisilli (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

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