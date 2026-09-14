Koné presente, ma si scalda Pisilli. Pellegrini torna nella lista dei convocati

Tutti a disposizione di Gasperini. Una bella novità per il tecnico che l'anno scorso, tolte un paio di occasioni, non aveva mai avuto l'intero gruppo al completo, ora alla quarta giornata può contare su tutti gli uomini. Torna anche Pellegrini 157 giorni dopo l'ultima apparizione. [...] C'è anche Koné che si è messo alle spalle la lieve infiammazione al ginocchio e scalpita per giocare dal primo minuto. In settimana si è sempre allenato a parte, solamente ieri ha svolto l'intera sessione con i compagni di squadra. [...] Il ballottaggio è aperto con Pisilli che è in leggero vantaggio ed è stato provato in coppia con Cristante nei giorni seguenti alla trasferta di Istanbul che ha tolto energie fisiche e mentali. Recuperato anche Lulli che aveva saltato l'allenamento di sabato per un virus intestinale e si candida ancora una volta per giocare nell'undici iniziale. Le alternative non mancano: c'è Rensch e anche Molina (non ancora in condizione) ma il baby giallorosso ha ormai stregato Gasperini che è pronto a premiarlo per la quarta partita di fila in campionato. [...] Nessun cambio in difesa. Davanti a Svilar ci sarà il solito terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. A sinistra spazio a Wesley. L'altro ballottaggio è sulla trequarti. Soulé è in leggero vantaggio su Mora, ma Gasp sceglierà in queste ore. Nessun dubbio, invece, su Malen e Dybala. [...] Proprio a gennaio contro il Torino i due giocarono per la prima volta insieme. Una rete a testa e tre punti portati a casa. Paulo non segna da quella trasferta, Donyell non si è praticamente mai fermato. [...] Questa sera può diventare il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di cinque gol nelle prime quattro gare di Serie A, dopo Pedro Manfredini nel 1960/61 (sette) e Francesco Totti nel 2001/02 (sei). [...]

(Il Messaggero)