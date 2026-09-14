La Primavera di Scala all'esame Como

Dopo la super rimonta in Youth League contro il Fenerbahce, la baby Roma torna a giocare oggi in campionato con il desiderio di restare imbattuta nella quarta giornata: l'appuntamento è fissato alle ore 15 in punto al centro sportivo Fulvio Bernardini (diretta tv su Sportitalia). [...] Di fronte però non c'è una squadra qualsiasi: al campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria (e non al Tre Fontane) arriva il Como made in Italy dell'ex Falsini, un tecnico che in passato ha lavorato nel vivaio giallorosso. [...] Possibile la conferma di Paratici con Morucci in attacco, mentre ha una maglia praticamente prenotata Cama, un esterno da tenere d'occhio anche in prospettiva. Le scelte sono tante, soprattutto a centrocampo e sulla trequarti. Panico, Vukoje, Ballarin si contendono una maglia in mezzo, ma anche Arduini chiede e merita spazio. [...]

(Corsport)