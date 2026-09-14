Torino-Roma, GASPERINI: "Malen e Dybala due campioni che si completano tra di loro, Balerdi ricorda Baresi. Con l'Inter un’occasione per misurarci"

Al termine della sfida vinta 0-2 contro il Torino, ha parlato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Le sue parole:

GASPERINI A DAZN

È nata qui l’intesa tra Dybala e Malen. A distanza di otto mesi che emozioni e soddisfazioni ci sono?

"Soddisfazione da parte di tutti, poi c’è la bellezza per i tifosi e per chi piace il calcio nel vedere due campioni che riescono a materializzare le occasioni da gol. Sono due calciatori forti che si completano tra di loro. Hanno questi incastri che riescono a tradurre in gol in tante partite"

Hai avuto il coraggio di togliere Malen consapevole del fatto che ci sia bisogno di tutti...

"Assolutamente. Noi dobbiamo far crescere il più possibile la rosa. Per noi questa era la terza partita in otto giorni. Soprattutto gli attaccanti se giocano 90 minuti sempre non sono poi in condizione per giocare. Se gli riesci a risparmiare 20-30 minuti poi possono affrontare più partite nella settimana. Poi c’è la necessità di far crescere i calciatori che devono stare sulla scia di campioni come Dybala e Malen. Devono prendere l’esempio non solo tecnico ma anche di temperamento nella voglia di fare le cose, di essere protagonisti. Se riusciamo a fare questo la squadra diventa più forte"

Rispetto alle altre tre questa è una vittoria diversa. Ad un certo punto c’è stato bisogno di mettere muscoli e intensità. Se vediamo la sconfitta di un anno fa contro il Torino sembra essere passata un’era...

"Anche il Torino ha fatto dei cambi importanti che hanno alzato il livello della gara. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo anche se come qualità negli ultimi 16-20 metri potevamo fare meglio. Poi c’è l’avversario che può cambiare le carte in tavola. Noi abbiamo dovuto vivere anche sul temperamento, magari essendo meno belli ma sempre concreti. Alla fine abbiamo anche raddoppiato nel finale. Questo è un aspetto fondamentale"

Balerdi chi le ricorda?

"Un difensore forte, molto forte. Sicuramente un difensore moderno, forte fisicamente, veloce. Adesso non posso scomodare un difensore centrale così. Il più di tutti era Baresi ma non posso scomodare. Per come interpreta il ruolo anche per i recuperi. Baresi era il numero 1 in assoluto, nessuno lo va a toccare. Ma lui ha quelle caratteristiche"

Quanta curiosità di vedere la sua Roma contro l’Inter?

"L’anno scorso abbiamo preso una brutta scoppola ma da lì è nata la Roma vera. Non solo per i risultati ma anche per la mentalità. All’andata invece è stata una partita più combattuta in cui forse meritavamo qualcosa in più. L’Inter è la squadra di riferimento per il nostro campionato, considerata la più forte. Anche se il Como è vicino. Per noi è un’occasione per misurarci"

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Che risposta è questa?

"Avevamo un vestito diverso dalle ultime gare, ma comunque valido. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non siamo stati molto precisi negli ultimi 20 metri ma abbiamo fatto un bel gol. La ripresa è stata più sofferta per merito del Toro, hanno alzato il livello anche con i cambi e abbiamo tirato fuori le unghie per reggere l'urto. E lo abbiamo fatto con forza: non era facile, c'era fatica. Ci è mancata la capacità di creare, c'erano gli spazi per farlo. Il gol a tempo scaduto ha sigillato la gara, abbiamo dimostrato di avere temperamento e carattere"

Un giudizio su Balerdi

"Ha fatto un recupero straordinario con rapidità, ha salvato una situazione difficile. Sappiamo di aver preso un bel giocatore"

Konè ha avuto un atteggiamento che non le è piaciuto?

"Dà sempre la sensazione di essere sopra le righe, ma è importante la sua efficacia. Viene da un acciacco e magari lo soffre più di un altro. In quel momento avevamo bisogno di muscoli e forza, è ciò che ci ha garantito De Roon. Le gare nascono in un modo e possono cambiare, serve giocare più tipi di calcio"

Lo scudetto quanto dipende dal cammino in Champions? Quanto gioca questo fattore?

"La Champions toglie tante energie. Il rischio più grande è legato agli infortuni, magari giochi a Istanbul in uno stadio così e io che guardo ci metto qualche giorno a recuperare, figuriamoci loro che giocano. La negatività delle coppe è per gli infortuni, che rischi di perdere più partite. Da qui nasce la necessità di avere una rosa più lunga: noi, rispetto alle altre della Champions, siamo rimasti un po' più indietro. Ma siamo bravi e fortunati e non si farà male nessuno (ride, ndr)"