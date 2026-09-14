News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Instagram, Dybala: "Partita dura, campo difficile ma obiettivo centrato. Grande Roma" Balerdi: "Gara tosta ma portiamo a casa i 3 punti" Pisilli: "Fino all'ultima goccia di sudore"

Social Network
di gabrielechianello
lunedì, 14 settembre 2026 alle 21:37
HSMdCgcXcAA4aSp
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma vince la quarta partita consecutiva in Serie A e lo fa grazie alle reti di Malen nel primo tempo  e Pisilli nel finale. Dybala, protagonista con l'assist per l'attaccante olandese in occasione del primo gol, ha commentato così la partita con un post su Instagram: "Partita dura, campo difficile ma obiettivo centrato. Grande Roma"
Anche Pisilli commenta la gara su Instagram. "Nuova esultanza. Fino all'ultima goccia di sudore".
Non poteva mancare il post di uno dei migliori in campo Leonardo Balerdi: "Partita tosta in trasferta, ma portiamo a casa i 3 punti. Andiamio avanti"
Si aggiunge anche il commento di Molina, per la prima volta in stagione titolare: "Tre punti importanti lontano da casa, continua a migliorare"
Ecco anche il post di Donyell Malen, autore del gol del vantaggio: “Un’altra vittoria. Grazie Dio”.
Arriva anche il commento di Gianluca Mancini, autore di una performance quasi perfetta: “Un’altra vittoria importante. Bravi ragazzi. Avanti sulla nostra strada”

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Inter-Udinese 5-3: i nerazzurri vanno subito sotto di due e poi dilagano, primo posto assieme alla Roma

set 14, 22:47

Pioggia di gol nell'ultimo match della 4ª giornata di Serie A. Allo stadio Meazza, l'Inter supera l'Udinese per 5 a 3 al termine di una partita pirotecnica e ricca di colpi di scena. L'inizio è shock...

stones

Inter, problema muscolare per Stones: da valutare per il match contro la Roma

set 14, 22:16

Tegola per l'Inter nel corso del posticipo di campionato contro l'Udinese. Alla prima da titolare in maglia nerazzurra, John Stones è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico....

CASTRO 2

Trigoria, domani mattina la ripresa degli allenamenti in vista dell'Inter

set 14, 21:40

Dopo la preziosa vittoria per 2 a 0 conquistata sul campo del Torino nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini tornerà immediatamente a lavorare. La ripresa degli...

rolando mandragora

Torino-Roma, Mandragora: "Nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà la Roma. Sono grato a Gasperini"

set 14, 21:30

Il centrocampista granata Mandragora ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara persa contro la Roma per 0-2 con i gol di Malen e Pisilli. Di seguito le sue parole. Avevi lasciato qualcosa...

NOTIZIE POPOLARI
HSMalUKWYAAhHJM

TORINO-ROMA 0-2 (40' Malen, 93' Pisilli): la truppa di Gasperini rimane a punteggio pieno

set 14, 16:43
Gasperini

Torino-Roma, GASPERINI: "Malen e Dybala due campioni che si completano tra di loro, Balerdi ricorda Baresi. Con l'Inter un’occasione per misurarci"

set 14, 20:32
HSMfjIyXsAAHt0o

TORINO-ROMA: le pagelle. BALERDI "Ministro della difesa" 7,5 - MALEN "Ineluttabile, come Thanos" 7

set 14, 19:34
Daniel-Maldini-presentato-in-conferenza-stampa

Maldini, arriva il comunicato del Cagliari: «Test tossicologici negativi». Il giocatore torna in gruppo

set 14, 12:24
WhatsApp Image 2026-09-14 at 21.10.38

Gasperini: siparietto in sala stampa dopo lo 0-2 dell'Udinese sull'Inter. Un cronista: "Mister, restiamo tutta la sera qui?". Il tecnico ironico: "Che ore sono?"

set 14, 21:14
balerdi 2

Torino-Roma: influenza intestinale per Ndicka. Al suo posto c'è Balerdi. Prima da titolare per l'argentino

set 14, 15:41
VAI AL CANALE
Foto
TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Loading