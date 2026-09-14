Instagram, Dybala: "Partita dura, campo difficile ma obiettivo centrato. Grande Roma" Balerdi: "Gara tosta ma portiamo a casa i 3 punti" Pisilli: "Fino all'ultima goccia di sudore"

La Roma vince la quarta partita consecutiva in Serie A e lo fa grazie alle reti di Malen nel primo tempo e Pisilli nel finale. Dybala, protagonista con l'assist per l'attaccante olandese in occasione del primo gol, ha commentato così la partita con un post su Instagram: "Partita dura, campo difficile ma obiettivo centrato. Grande Roma"

Anche Pisilli commenta la gara su Instagram. "Nuova esultanza. Fino all'ultima goccia di sudore".

Non poteva mancare il post di uno dei migliori in campo Leonardo Balerdi: "Partita tosta in trasferta, ma portiamo a casa i 3 punti. Andiamio avanti"

Si aggiunge anche il commento di Molina, per la prima volta in stagione titolare: "Tre punti importanti lontano da casa, continua a migliorare"

Ecco anche il post di Donyell Malen, autore del gol del vantaggio: “Un’altra vittoria. Grazie Dio”.

Arriva anche il commento di Gianluca Mancini, autore di una performance quasi perfetta: “Un’altra vittoria importante. Bravi ragazzi. Avanti sulla nostra strada”