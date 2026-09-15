Oggi i club in assemblea di Lega. I fondi dietro ai diritti tv esteri

Si ritrovano oggi, prima volta dall’inizio della nuova stagione, i club di Serie A in assemblea di Lega: appuntamento fissato per la tarda mattinata con una serie di temi tecnici all’ordine del giorno. Tra i più attuali quello che riguarda la cessione dei diritti televisivi esteri: sono attese le offerte dei fondi internazionali per la gestione (e valorizzazione) fuori dai confini delle immagini del nostro campionato. […]

Nell’assemblea di oggi saranno premiate Fiorentina e Napoli per i loro primi cento anni di storia, celebrati in agosto: per i viola sarà presente Giuseppe Commisso, numero uno del club. […] Nessuna decisione però è stata presa, neppure sulla location della prossima Supercoppa Italiana: sarà ancora all’estero (in attesa di offerte dagli Stati Uniti) o tornerà in uno dei nostri stadi?

(Gasport)