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Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0: agli ottavi incontrerà il Napoli. Il tabellone completo

Coppa Italia
di R.P.
martedì, 15 settembre 2026 alle 22:43
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Seconda vittoria di fila della Fiorentina dopo il cambio di allenatore. Vanoli batte il Pisa 3-0 il Pisa in Coppa Italia grazie alle reti di Pellegrino nel primo tempo e di Gnonto e Pote nella ripresa.
La squadra Viola adesso se la dovrà vedere contro il Napoli negli ottavi di finale. Con questa ultima partita si è chiuso il quadro dei sedicesimi. Ecco tutti gli accoppiamenti. 
Inter-Genoa
Bologna-Palermo

Monza-Milan
Cremonese-Como

Roma-Verona
Juventus-Sassuolo

Udinese-Atalanta
Napoli-Fiorentina

APPENA ARRIVATO

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