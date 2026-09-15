Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0: agli ottavi incontrerà il Napoli. Il tabellone completo

Argentina, non c'è Dybala tra i convocati. Scaloni chiama Balerdi, Soulé e Castro per l'ultima di Messi

set 15, 22:22

Il commissario tecnico dell'Argentina ha diramato la lista dei convocati. C'è anche Messi, all'ultimo ballo con la nazionale. Non ci sono Dybala e Molina, quest'ultimo squalificato. Inizialmente la sq...