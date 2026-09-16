Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Marsiglia è contento dell'inizio di Balerdi

Oggi pomeriggio la Roma si è allenata in vista della partita di sabato contro l'Inter. Un big match importante, visto che entrambe le squadre sono a punteggio pieno. Leggera contusione alla caviglia p...
C'è un tema importante, tirato fuori in queste ore, che riguarda Everton e Roma, le due squadre di proprietà dei Friedkin. Entrambe le formazioni stanno vivendo, dalla fine della passata annata, dei m...
Francesco Totti torna a parlare. L'ex numero 10 giallorosso ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare per commentare "Aldair, cuore giallorosso", presto On Demand. Ecco le parole di Totti: "N...
Luciano Moggi ha svelato i dettagli dell'incontro che lo ha visto protagonista ieri con Gasperini. Ecco le spiegazioni dell'ex dirigente ai microfoni dell'emittente satellitare: “Gasperini non ha biso...
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