Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Marsiglia è contento dell'inizio di Balerdi

Moggi: "L'incontro con Gasperini? Abbiamo parlato della Roma, non ha bisogno di consigli"

set 16, 14:24

Luciano Moggi ha svelato i dettagli dell'incontro che lo ha visto protagonista ieri con Gasperini. Ecco le spiegazioni dell'ex dirigente ai microfoni dell'emittente satellitare: “Gasperini non ha biso...