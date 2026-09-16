News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Totti: "Non sapevo che sarei diventato capitano, Aldair me lo ha detto lì per lì"

Altre
di MV
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 15:52
aldair totti
Aggiungi come fonte preferita su Google
Francesco Totti torna a parlare. L'ex numero 10 giallorosso ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare per commentare "Aldair, cuore giallorosso", presto On Demand. Ecco le parole di Totti: "Non sapevo niente della fascia da capitano, me l’ha detto lì per lì. ‘Da oggi in poi sarai tu il capitano di questa squadra’. Lì per lì non ci ho capito niente, non mi rendevo conto di cosa potesse succedere. Poi giorno dopo giorno ho capito la bellezza di portare questa fascia".
(Sky Sport)

APPENA ARRIVATO

FRIEDKIN

Everton in vendita? Le regole UEFA sulle multi-proprietà costringono i Friedkin a prendere una decisione

set 16, 16:52

C'è un tema importante, tirato fuori in queste ore, che riguarda Everton e Roma, le due squadre di proprietà dei Friedkin. Entrambe le formazioni stanno vivendo, dalla fine della passata annata, dei m...

Balerdi

Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Marsiglia è contento dell'inizio di Balerdi

set 16, 16:06

Arrivato negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia per una cifra intorno ai 16 milioni di euro, Leonardo Balerdi ha impattato in maniera importante nel mondo Rom...

aaa luciano moggi

Moggi: "L'incontro con Gasperini? Abbiamo parlato della Roma, non ha bisogno di consigli"

set 16, 14:24

Luciano Moggi ha svelato i dettagli dell'incontro che lo ha visto protagonista ieri con Gasperini. Ecco le spiegazioni dell'ex dirigente ai microfoni dell'emittente satellitare: “Gasperini non ha biso...

OIP (4)

Roma-Inter a Massa, bilancio negativo con i giallorossi: l'ultima vittoria nel 2022

set 16, 12:12

Sarà Davide Massa della sezione di Imperia il direttore di gara di Roma-Inter, in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Sono 34 i precedenti con i capitolini, di cui 10 successi, 12 pareg...

NOTIZIE POPOLARI
maglia dybala torino

VIDEO - "Molto più di una semplice maglia": le lacrime di gioia del giovane tifoso che ha ricevuto la maglia da Dybala a Torino

set 15, 19:15
Screenshot_15-9-2026_222533_www.instagram.com

Argentina, non c'è Dybala tra i convocati. Scaloni chiama Balerdi, Soulé e Castro per l'ultima di Messi

set 15, 22:22
giovanni-malago

Mancato tesseramento di Malagò, Buonfiglio esce allo scoperto: la Figc verso il commissariamento

set 16, 11:47
De Roon

De Roon, il "nemico" diventato leader. Gasp se lo gode: «Non è una bandierina»

set 16, 8:00
6da2e99297b4-eva5915

Post Match – Franco Balerdi

set 16, 10:36
roma store interno

Caso dipendenti, fallisce la mediazione della Regione Lazio con la Roma. Fisascat e Filcams: "Pronti a nuovi scioperi"

set 15, 18:00
VAI AL CANALE
Foto
TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Loading