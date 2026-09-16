Totti: "Non sapevo che sarei diventato capitano, Aldair me lo ha detto lì per lì"

Francesco Totti torna a parlare. L'ex numero 10 giallorosso ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare per commentare "Aldair, cuore giallorosso", presto On Demand. Ecco le parole di Totti: "Non sapevo niente della fascia da capitano, me l’ha detto lì per lì. ‘Da oggi in poi sarai tu il capitano di questa squadra’. Lì per lì non ci ho capito niente, non mi rendevo conto di cosa potesse succedere. Poi giorno dopo giorno ho capito la bellezza di portare questa fascia".

(Sky Sport)