ROMA-INTER: arbitra Massa. Mazzoleni al Var

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quinta giornata di Serie A. La sfida tra Roma e Inter in programma sabato all 18 allo stadio Olimpico, sarà diretta da Davide Massa. Gli assistenti saranno Meli e Berti, con Maresca Quarto Uomo. Var Mazzoleni, l'Avar sarà Di Paolo.

ROMA – INTER Sabato 19/08 h. 18.00

MASSA

MELI – BERTI

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO

(aia.figc.it)