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Qualificazioni Europei U21, Portogallo-Repubblica Ceca: Rodrigo Mora dal 1'

Nazionali
di Paolo Rosi
rodrigo mora portogallo
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Rodrigo Mora parte titolare con il Portogallo Under 21 nella sfida contro la Repubblica Ceca, valida per la prima giornata del Gruppo B delle qualificazioni agli Europei di categoria. Il talento della Roma è stato inserito nell'undici iniziale dal commissario tecnico portoghese. Il calcio d'inizio è previsto alle 18:30. 

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