Qualificazioni Europei U21, Portogallo-Repubblica Ceca: Rodrigo Mora dal 1'

Giorgio Rossi, storico massaggiatore della Roma e figura indimenticata del mondo giallorosso, sarà ricordato con una mostra dedicata ai suoi 55 anni di storia con il club. L'iniziativa, organizzata da...
Endrick potrebbe lasciare nuovamente il Real Madrid in prestito a gennaio. Il brasiliano, nonostante sia rimasto a Madrid per giocarsi le proprie chance, sarebbe ancora l'ultima scelta di José Mourinh...
Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti in un Adidas Store nel giorno della presentazione della collezione Adidas EQT 2026-27. Il centrocampista giallorosso ha fatto il punto su...
Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma, è stato squalificato fino al 5 febbraio 2027 dopo un episodio avvenuto nell'ultimo turno di campionato. L'attuale dirigente dell'Acireale, impegnato...
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