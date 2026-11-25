Roma, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Sola Mai" è il titolo. E il club ha fatto un comunicato per spiegarlo. Un nuovo progetto lanciato dalla, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "" è il titolo. E il club ha fatto un comunicato per spiegarlo.

"In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l'AS Roma presenta Sola Mai.

Il nuovo progetto del Club è dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, raccoglie il testimone dall'iniziativa “Amami e Basta” e rinnova l'impegno nella sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Il progetto vedrà la collaborazione di Filomena Di Gennaro, che ha vissuto in prima persona un episodio di violenza e da anni è impegnata nelle scuole attraverso la propria testimonianza. Il suo contributo sarà rivolto al dialogo con i più giovani, per promuovere la consapevolezza e il riconoscimento dei comportamenti violenti.

La prima iniziativa ha coinvolto le squadre maschili e femminili del Settore Giovanile AS Roma in un incontro presso La Vaccheria, offrendo ai giovani atleti un'occasione di confronto sul valore del rispetto e sull'importanza di costruire relazioni sane.

Nel corso dell'incontro, rappresentanti del Club, delle istituzioni e della Polizia di Stato, hanno approfondito i temi della prevenzione, degli stereotipi di genere, del ruolo educativo dello sport e degli strumenti di supporto dedicati alle donne. La partecipazione di Sara Terlizzi, calciatrice della Primavera femminile AS Roma, e del calciatore Leonardo Balerdi con la compagna Giulia Ciancio ha inoltre sottolineato il ruolo degli atleti come veicolo di sensibilizzazione e promozione di una cultura del rispetto.

La giornata si è conclusa con un momento di dialogo diretto tra gli ospiti e i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile, che hanno potuto condividere domande e riflessioni sui temi affrontati.

Con Sola Mai, in linea con la policy Equality and Inclusion della Strategia di Sostenibilità del Club, AS Roma rinnova il proprio impegno nel contrasto alla violenza sulle donne, confermando il valore dello sport come strumento di educazione e cambiamento culturale".

(Asroma.com)