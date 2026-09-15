VIDEO - "Molto più di una semplice maglia": le lacrime di gioia del giovane tifoso che ha ricevuto la maglia da Dybala a Torino

Un momento di pura emozione che racchiude l'essenza del tifo giallorosso e del legame tra la squadra e la sua gente. Al termine della vittoriosa trasferta contro il Torino, Paulo Dybala si è diretto verso il settore ospiti per salutare i sostenitori giallorossi accorsi in Piemonte.

In quell'istante, l'attaccante argentino ha scelto un bambino presente sugli spalti per fargli un regalo indimenticabile, consegnandogli la propria maglia da gioco. Sopraffatto dalla gioia e dall'emozione, il piccolo tifoso è scoppiato in lacrime, sollevando poi con orgoglio e commozione la casacca della Roma tra gli applausi generali.

Il video che cattura il momento è stato pubblicato dal club sui propri canali social, con la frase: “Molto più di una semplice maglia”.