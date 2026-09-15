Giudice sportivo: seconda sanzione per Hermoso, prima per Pisilli. Due giornate a Kolarov: non ci sarà contro la Roma

Attraverso il consueto comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso noti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Mastrandea, assistito da Stefania Ginesio e da Carlo Moretti, rappresentante dell'A.I.A. al termine della quarta giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma, sono arrivate la seconda sanzione per Mario Hermoso e la prima per Niccolò Pisilli. Sulla panchina dell'Inter non ci sarà Kolarov: due giornate per l'ex giallorosso "per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara".

(legaseriea.it)