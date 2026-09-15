Diritti tv internazionali, la Lega Serie A presenta le offerte dei fondi esteri. Galantic: "È stata una prima riunione"

Assemblea della Lega Serie A a Milano dedicata al dossier sui diritti televisivi internazionali. Nel corso della riunione l'amministratore delegato Luigi De Siervo e l'advisor Jp Morgan hanno presentato un'informativa sulle offerte pervenute da diversi fondi d'investimento per i diritti esteri. Allo stato attuale, tuttavia, non vi è ancora un orientamento definitivo da parte dei club, che non hanno potuto esaminare nel dettaglio le singole proposte.

All'incontro ha preso parte per la prima volta John Galantic, amministratore delegato della Roma, che al termine della riunione ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti presenti: “È stata una prima riunione, tutto bene”.

Sulla questione si è espresso a margine di un altro evento anche il presidente del Torino, Urbano Cairo: “Non so bene il progetto com'è. Io ai tempi ero favorevole all'operazione con i fondi, ma parliamo del 2021, quindi 5 anni fa. Adesso non lo so, voglio capire quali sono i valori e chi potrebbe entrare”.

Nel corso dell'assemblea, aperta con un messaggio di pronta guarigione per il Ministro dello Sport Andrea Abodi — assente a causa di un piccolo incidente —, la Lega Serie A ha inoltre celebrato il centenario della Fiorentina consegnando una targa celebrativa al presidente Giuseppe Commisso, il quale ha dichiarato: “L'ho ricevuto con grande orgoglio e senso di responsabilità per il futuro”.