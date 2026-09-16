Europa League, il Milan stecca l'esordio: il Benfica passa per 2 a 0 a San Siro. Espulso Angelino con il Deportivo

Il Real Madrid ha vinto una partita rocambolesca contro l'Elche valida per la sesta giornata di campionato. Dopo esser andata in vantaggio per 0-2 grazie all'autogol di Dituro e la rete di Mbappé, i b...
La Roma ha iniziato benissimo la fase iniziale di questa stagione, conquistando quattro vittorie consecutive in campionato e un pareggio nella gara d'esordio in Champions League. Grande merito di ques...
Iniziano a delinearsi le convocazioni di Silvio Baldini per l'Under 21. Infatti, il ct azzurro potrà contare, per le partite da giocare contro Armenia e Polonia valide per la qualificazione ai prossim...
Continua la grande striscia positiva di risultati della Roma che vince per 0-2 contro il Torino e conquista il quarto successo di fila in campionato. La classifica vede i giallorossi al primo posto a...
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