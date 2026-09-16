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Europa League, il Milan stecca l'esordio: il Benfica passa per 2 a 0 a San Siro. Espulso Angelino con il Deportivo

Coppe europee
di Paolo Rosi
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 23:02
europa league coppa
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Notte amara per il Milan nella 1ª giornata della fase campionato di Europa League. Allo stadio Giuseppe Meazza, i rossoneri cadono pesantemente per 2 a 0 contro il Benfica, compromettendo subito il cammino europeo.
La formazione portoghese indirizza il match nel primo tempo grazie alla rete di Dodi Lukébakio al 16° minuto, per poi chiudere i conti nella ripresa con il gol di Jakub Kamiński al 53°. Da segnalare inoltre, in un'altra sfida della serata europea, il gol realizzato dall'ex giallorosso Enzo Le Fée con la maglia del Sunderland e l'espulsione rimediata dall'ex romanista Angeliño (ora al Deportivo), autore di un brutto fallo.
Tutti i risultati della 1ª giornata di Europa League:
Ararat Armenia - Sparta Prague: 1-4
Omonia Nicosia - Celta Vigo: 1-0
Milan - Benfica: 0-2
Anderlecht - Lyon: 1-2
Leverkusen - NK Celje: 2-0
Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb: 0-0
Olympiacos - Jagiellonia Białystok: 2-1
Sturm Graz - Rennes: 0-0
Sunderland - AZ Alkmaar: 1-0

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