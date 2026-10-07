La Roma verso il Como: Malen e Wesley parzialmente in gruppo, domani tornano gli argentini

La Roma mette nel mirino il Como. Oggi sono rientrati nella Capitale sia Rodrigo Mora che Koné, mentre domani sarà il turno di Soulé, Castro e Balerdi che hanno chiuso la loro campagna in Argentina con l'ultima gara di Messi giocata con la Nazionale. Saranno gli ultimi ad aggregarsi.

Nella seduta di allenamento odierna hanno lavorato parzialmente in gruppo anche Wesley e Malen, così come era successo nella giornata di ieri. La loro presenza però non è in minimo dubbio per il match in programma domenica mattina alle 12:30. Out invece Cristante.