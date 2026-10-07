La Roma verso il Como: Malen e Wesley parzialmente in gruppo, domani tornano gli argentini

Mario Hermoso ha fatto il fotografo per un giorno. In un video pubblicato sui propri canali social la Roma ha mostrato come il difensore abbia preso in mano una macchina fotografica e abbia messo nel...
Una notte indimenticabile per Balerdi. Il difensore della Roma era presente all'ultima di Messi in Argentina. Rientrerà solamente domani agli ordini di Gasperini in vista del match contro il Como. Il...
Dopo un'operazione per risolvere una lieve aritmia benigna, McTominay ha superato le visite mediche di rito e ha ricevuto l'idoneità sportiva. Il centrocampista del Napoli, quindi, presto tornerà a di...
Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match contro la Roma in programma domenica 11 ottobre alle ore 12:30. Ecco cosa ha dichiarato: "Sarà una...
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