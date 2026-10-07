Hermoso fotografo per un giorno: lo scatto a Malen (VIDEO)

Mario Hermoso ha fatto il fotografo per un giorno. In un video pubblicato sui propri canali social la Roma ha mostrato come il difensore abbia preso in mano una macchina fotografica e abbia messo nel mirino Malen.

M. Hermoso Canseco Spagna • Età 31 • Difensore Champions League 2026/2027 Partite 1 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Serie A 2026/2027 Partite 5 Gol 1 Assist 0 Giallo 2 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Club Friendlies 1 2026 Partite 5 Gol 1 Assist 1 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Coppa Italia 2026/2027 Partite 0 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0