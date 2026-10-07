VIDEO - Malen e l’inno della Roma nelle cuffie: “Bobby cosa stai ascoltando?”

Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e attuale allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha parlato anche di Gian Piero Gasperini definendolo un "maestro". Aq...
L’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista al quotidiano in cui ha affrontato diversi temi. Tra questi, anche le partenze che ha affrontato il club nell’ultima sessione di m...
Nella serata di domenica Virgil Van Dijk ha raggiunto le 100 presenze con la nazionale olandese. Un traguardo importantissimo, che il difensore del Liverpool ha festeggiato nel match contro la Serbia....
RETE SPORT - Jordan Veretout torna a parlare della sua esperienza in giallorosso e lo fa ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi vissuti nella Capitale. Dalla vittoria della Conference Leag...
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