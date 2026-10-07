VIDEO - Malen e l’inno della Roma nelle cuffie: “Bobby cosa stai ascoltando?”

Sassuolo, Aquilani: "Gasperini è un innovatore. Ha rivoluzionato il modo di giocare. La Roma? Può lottare per il vertice"

ott 07, 11:46

Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e attuale allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha parlato anche di Gian Piero Gasperini definendolo un "maestro". Aq...