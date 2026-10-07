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Calciomercato Roma: anche Chiesa tra i nomi per gennaio

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di R.P.
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La riapertura del calciomercato è lontana, ma la Roma guarda già a gennaio. L'obiettivo dei giallorossi, stando alle informazioni riportate dal sito, sarebbe quello di regalare a Gasperini degli uomini offensivi. Almeno un paio di colpi.
Tra i nomi ci sono Nusa, Luiz Henrique ma anche Chiesa, che è in uscita da Liverpool.
(Calciomercato.it)
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