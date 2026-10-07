Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi su Doumbia. C'è anche la Juventus. Lo Sporting fa muro

🚨 #SportingCP AS Roma and Juventus impressed by Issa Doumbia’s display vs Italy at Dall’Ara. 📑 Contract → €80M release clause with Sporting. 👀 Situation → Sporting trust his talent; unlikely to let him go easily https://t.co/pdV6E1E2i1— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 7, 2026
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai direttamente dal ritiro della nazionale svizzera. L'ex Manchester City ha parlato anche dell'ultimo match di campionato contro la Ro...
In un video pubblicato sui propri profili social, Pedro ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Una carriera lunga ed importante, con tanti trofei conquistati. Nel messaggio d’addio, l’attaccante...
Un vero e proprio esodo giallorosso. Il settore ospiti riservato ai tifosi romanisti per la super sfida di Champions League contro il Manchester United è già esaurito. Circa 3000 biglietti sono stati...
Sarà Michael Fabbri l’arbitro di Como-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Si tratterà della ventesima partita della squadra giallorossa diretta dal fischietto di Ravenna. Il bilancio p...
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