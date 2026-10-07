Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi su Doumbia. C'è anche la Juventus. Lo Sporting fa muro

Durante la maxi sosta per le nazionali, Issa Doumbia ha trovato l'esordio con la nazionale italiana. Il centrocampista è stato convocato da Roberto Mancini e nell'ultimo match contro la Turchia, vinto per 3-1, è stato schierato titolare dal commissario tecnico. Doumbia si è messo in mostra con una buonissima prestazione, dimostrando come Mancini possa contare su di lui per le prossime convocazioni del nuovo corso.

Come riportato da Ekrem Konur su X, il calciatore ex Venezia, è attenzionato da Roma e Juventus che sono rimaste piacevolmente sorprese dalla partita giocata dal classe 2003. Doumbia in estate si è trasferito allo Sporting Lisbona e il suo nome era già stato accostato ai giallorossi. Il club portoghese crede molto nel centrocampista e alza il muro: è stata inserita, infatti, una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.