Tavano: "Bove non avrebbe mai voluto lasciare la Roma, fummo messi alla porta. Vedo più l'Inter come anti-Roma". E su Bouaskar: "Quest'anno qualcosa si è inceppato"

Radio Bruno Roma, nel corso di "Quelli che la Roma". L'agente ha ripercorso l'addio di Bove alla Roma, raccontato la sua nuova esperienza al Watford e parlato del film "In un battito". Spazio anche al mercato, a Gian Piero Diego Tavano , procuratore, tra gli altri, di Edoardo Bove e Slim Bouaskar , è intervenuto ai microfoni di, nel corso di. L'agente ha ripercorso l'addio di Bove alla Roma, raccontato la sua nuova esperienza al Watford e parlato del film "In un battito". Spazio anche al mercato, a Gian Piero Gasperini , alla proprietà Friedkin e al futuro di Bouaskar. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sul film di Edoardo Bove, "In un battito".

“Sì, dal 16 novembre inizierà la proiezione al cinema e ci sono grandi aspettative, perché queste due anteprime che abbiamo fatto, una a Roma e ieri a Milano, hanno avuto un successo incredibile. Tutti si aspettano un semplice documentario, quindi qualche immagine rubata qui e lì. In realtà, dietro questo film c'è una storia profonda. È proprio un film vero e proprio e c'è una storia profonda di un ragazzo che ha sofferto, che dopo l'evento che ha avuto, che comunque è stato un evento alla fine fortunato, ha vissuto 14 mesi di incredibili emozioni. È un percorso, perché le telecamere sono state con noi subito dal Careggi in poi, quindi dal terzo giorno dopo l'evento, e ci hanno accompagnato fino al primo gol di Edoardo, quello fatto con il Watford, a chiudere un pochino questa storia di un ragazzo che è riuscito a ritrovarsi, che ha toccato il fondo e che con grandissima resilienza ha poi dimostrato che si può non mollare. È un messaggio che è utile un po' per tutti, per quelle persone che magari hanno momenti di difficoltà e soprattutto per i ragazzi. Io ieri ne parlavo proprio con la produzione, sia con Rai che con Sky: mandatelo a far vedere a tutte le scuole, a tutti i ragazzi, perché nell'epoca del bullo, del maranza, c'è bisogno di ragazzi di questo tipo, che sono secondo me degli esempi bellissimi per i nostri figli.”

Sull'addio di Bove alla Roma e il rapporto con i tifosi.

“Allora, faccio un piccolo passo indietro. L'amore per la Roma è infinito. È un ragazzo che non avrebbe mai voluto lasciare il club, mai. Ricordiamo sempre con piacere, io ed Edo, il nostro rapporto si è cementato completamente il famoso 30 agosto 2024, quando fummo messi alla porta. Perché comunque c'erano state delle indicazioni tecniche che, sebbene avremmo voluto rispettare, non ci aspettavamo poi che dovessimo andare via al 100%. Quindi lì ci fu uno strappo importante, perché la dirigenza, con la signora Souloukou e il direttore sportivo Ghisolfi, ci aveva dato due opzioni che a noi non piacevano assolutamente e non volevamo portare avanti. Una era il Nottingham Forest, probabilmente poi l'Olympiakos, perché stessa proprietà, e l'altra era il Brest. Ma Edo si sentiva di aver fatto tanto per la Roma. Insomma, veniva da una stagione importantissima con mister Mourinho. Gol in semifinale di Europa League, insomma, era stato uno dei protagonisti. Poi, quel 30 agosto, ricordo che io ebbi uno screzio molto forte con la dirigenza di allora. Vi posso garantire che lui ha visto cose che i calciatori forse non avranno mai visto fare dal proprio agente e alla fine, diciamo, vincemmo, perché io riuscii a portare la Fiorentina all'ultimo minuto. Non era quello che volevamo, però era una soluzione di prestito con opzione, che poi avrebbe sicuramente esercito la Fiorentina perché comunque è partito alla grande a Firenze. A Firenze andò così, insomma. Però lo dice, lo ha già detto e lo ripete nel film: è stata una delle sue più grandi emozioni di tutta la vita tornare sotto la Curva Sud, tornare allo Stadio Olimpico e sentire il suo nome da parte di tutto il pubblico romanista. Quindi questo mi preme ricordarlo: Edoardo è romano e romanista e la Roma ce l'ha veramente dentro. Come il suo agente, però Parliamo di Edoardo!

Come si trova Bove al Watford?

"Per quanto riguarda il Watford, benissimo. Vive a Londra, bellissima città. Vive nello stesso edificio di Riccardo Calafiori, stanno insieme spessissimo. Vivono a due o tre piani di distanza nello stesso palazzo. Quindi è bello, perché si sono ritrovati, sono cresciuti insieme. La Championship è un campionato di grande livello, è quarto per introiti nel mondo, quindi è un campionato di assoluto livello, di grande intensità e speriamo che sia un campionato di transizione per poi tornare ai nostri livelli".

Ci sono calciatori interessanti in Championship che potrebbero piacere alla Roma, anche a centrocampo?

"Allora, a centrocampo no. Occhi solo per Edoardo! Questa è la mia risposta. Per quanto riguarda ruoli potenzialmente funzionali, anche per esempio alla Roma, perché ho sentito spesso di esterni d'attacco, ho provato, sono sincero, con la dirigenza precedente a questa e con questa, un paio di nomi che sono a mio avviso di livello altissimo, giovani e di livello altissimo. Uno è Philogene, dell'Ipswich Town. E l'altro è Irankunda, che giocava proprio con Edoardo. È un giocatore secondo me pazzesco, nazionale australiano. È un giocatore che ti posso dire... Giocatore alla Boga, secondo me ha molto di più, quindi brevilineo, ma forte fisicamente, velocissimo, un gran tiro che... Però purtroppo poi è finito con lo Sporting Lisbona, loro fanno questo, individuano giocatori del genere per poi rivenderli. Li comprano a poco, perché in effetti era un deal da circa 8-10 milioni, per poi rivenderli a 40-50.

Sulla prima parte di stagione della Roma di Gasperini e sulla definizione di anti-Inter.

"Guarda, io vedo più l'Inter come anti-Roma! È la mia impressione. Su Gasperini con me sfondi una porta aperta. Dalla disperazione di aver perso Mourinho, perché secondo me mister Mourinho, per mille motivazioni, poteva essere l'uomo giusto per una piazza come quella della Roma, all'arrivo di mister Gasperini, che io conoscevo benissimo, perché il mio primo giocatore forte, quello che un pochino mi ha aperto l'entrata in questo mondo, è Sebastien De Maio, che ha creato proprio Gasperini. Nel senso che Sebastien è stato molto importante per Gasperini per cambiare e arrivare a quello che è il suo calcio totale, questa pressione totale a tutto campo. Perché durante una partita Genoa-Juventus chiese proprio a Seba di seguire Llorente ovunque e fece la stessa cosa con Burdisso con Tevez. Da lì vinsero 1-0 la partita e lui decise di andare a prendere gli attaccanti a tutto campo, cioè i difensori. Un po' quello che vedete adesso. Vedete i difensori arrivare dall'altra parte del campo. Per me Gasperini è un allenatore che non è una scoperta e non sta bruciando le tappe perché, tra l'altro, secondo me, a Trigoria, nella Roma, a Roma, servono allenatori di questa personalità, tipo Mourinho, tipo Gasperini. Quindi non mi sorprende. È un allenatore fortissimo e speriamo, insomma, dai, che continuiamo a far bene".

Sulla consapevolezza di Gasperini e sulle ambizioni della Roma, anche alla luce delle dichiarazioni dell'allenatore sullo scudetto.

"Io dico sempre che una sana presunzione, ma lo dico anche ai miei atleti, una sana presunzione è fondamentale per vincere, per riuscire nella vita. Deve essere una sana presunzione. Questa è sana perché è una consapevolezza dei propri mezzi. C'è tutto per fare bene, c'è una presidenza solida e c'è un allenatore che ha mentalità. Fa bene perché porta consapevolezza anche ai giocatori".

Sulla comunicazione del club, la proprietà Friedkin e il futuro della Roma.

"Scusate, eh? Siamo la Roma, siamo a Roma! Cioè, secondo me, già questa parola è forte. È molto forte. È essenzialmente quello che ci meritiamo. Cioè, se noi abbiamo visto vincere tantissimi scudetti a una squadra che si chiama Juventus, che sta a Torino, perché la Roma, che si chiama Roma, non può eccellere? Quindi, secondo me, ce lo meritiamo. È un club forte, ripeto, ha una proprietà forte. Mi fa piacere vedere come all'inizio tutti i giornalisti si incazzavano perché i Friedkin non parlavano: “Questi non parlano mai, non parlano mai”. Hanno continuato e fortunatamente ormai nessuno dice più niente, perché ormai c'è consapevolezza che stanno facendo le cose in modo serio. Non deve per forza il presidente parlare e dire chissà cosa. Parla nel momento giusto, con dei tempi che decidono loro, perché è giusto che sia così. Andiamo avanti con la consapevolezza che siamo un grande club, che siamo un club che può fare la storia. Questo è uno stadio in cui quando vengono i tifosi nelle partite di Champions, particolarmente quest'anno, Europa League in passato, io vedo che quando c'è il nostro inno c'è il silenzio totale e tutti i tifosi avversari stanno con il cellulare in mano a fare il video. Questo è un grande popolo, è un grande club. Arriverà lo stadio e dopo diventerà veramente difficile fare punti in casa contro la Roma. Quindi andiamo avanti così e viviamo con queste consapevolezze, che è importante".

Sul futuro di Slim Bouaskar nella Roma.

"Guarda, ieri sono uscite un po' tutte le testate romane e tutto. Sostanzialmente mi hanno fermato a margine di un evento del circolo mio, del Canottieri Aniene, e mi hanno fatto la domanda su Slim, perché chiaramente è uno dei talenti più importanti che sono nel vivaio della Roma. In più questa cosa del Guardian, che lo ha messo tra i 60 talenti nel mondo più importanti, ti fa pensare. Io cosa posso dire? Sono il suo manager, quindi sono assolutamente di parte. Abbiamo firmato un triennale con la Roma con un progetto. Il progetto era quello di giocare sotto età l'anno scorso, è andata benissimo, e la stessa cosa doveva avvenire quest'anno, per poi, diciamo, capire se il ragazzo ha la stoffa e il livello di andare in prima squadra. Quest'anno un pochino si è inceppato perché sono state fatte... È cambiata la dirigenza, è vero, però l'allenatore è lo stesso. Anzi, paradossalmente con l'Under 18 ci aspettavamo chiaramente continuità. Non è così e ho solo detto: amen, come tutti gli atleti, che poi mi è successo con Edoardo di rimboccarci le maniche, come mi è successo con Edoardo, mi potrà risuccedere con Slim, insomma, non è un problema. Penso sia un peccato perché lui è cresciuto nella Roma. È a un livello molto alto, perché se la Nazionale tunisina, che non è l'ultima delle nazionali, tutt'altro, lo ha convocato già per la Nazionale maggiore, vuol dire che stiamo parlando di un talento assoluto. Quindi non è tanto per il Guardian, che comunque sono giornali, ma è proprio per il campo. Sarà poi la Roma a decidere cosa fare e come tutelarsi in tal senso, con il massimo rispetto per le scelte. Quindi non stiamo polemizzando, certo. Io poi comunque, ripeto, sono di parte essendo il suo agente, ma oggettivamente ci sono dei dati che ci dicono che questo ragazzo ha un potenziale importante. Quindi è un peccato se le cose non riescono ad andare per il verso giusto».

Noi ci auguriamo che lui possa avere la sua chance con la Roma, perché poi i tifosi hanno bisogno di ragazzi cresciuti qui, anche per un discorso di appartenenza. Ci si legano in particolar modo e quindi auguriamo ovviamente a Slim il meglio.

“Perché lui è nato a Roma”

Noi ci sentiamo tra due settimane, perché la prossima settimana sarai impegnato con la MotoGP. Tu segui anche, se vogliamo fare una piccola parentesi, un altro tifoso romanista...

"Ambassador anche! Porta fieramente la lupa della Roma sul casco. Per scelta del presidente Friedkin, che lo ha voluto fortemente come suo ambassador, essendo loro appassionati di MotoGP.”