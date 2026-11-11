Calciomercato Roma: giallorossi in vantaggio sul Milan per Endrick

Endrick. Il nome caldo che gira attorno alla Roma. L'attaccante del Real Madrid, secondo le informazioni del giornalista, vorrebbe partire a gennaio perché vorrebbe giocare di più. Gittens ma soprattutto. Il nome caldo che gira attorno alla Roma. L'attaccante del Real Madrid, secondo le informazioni del giornalista, vorrebbe partire a gennaio perché vorrebbe giocare di più.

Qualora lo stesso dovesse comunicare il tutto alla società madrilena, il club non si opporrà a questa richiesta. Il giocatore è aperto ad una nuova esperienza che gli possa dare minutaggio anche in ottica nazionale. Anche perché lo scorso anno, sempre a gennaio, l'attaccante è partito ed è andato al Lione.

La Roma al momento è in vantaggio sul Milan: sì, perché i rossoneri sono interessati al giocatore. D'Amico ha visto da vicino Endrick contro il Real Madrid. Sul giocatore del Real, comunque, ci sono anche club lusitani e inglesi.