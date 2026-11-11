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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Arsenal spinge per Endrick. Il nodo è la formula

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Endrick
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Endrick è il nome in cima alla lista dei desideri per la Roma nel mercato invernale. Il brasiliano, che sta trovando pochissimo spazio al Real Madrid, vorrebbe giocare con più continuità.
La Roma è uno dei club maggiormente interessati e potrebbe cercare di affondare il colpo nelle ultime settimane. Come riportato dal sito, però, non ci sono solo i giallorossi, il Milan e lo Sporting Lisbona sul classe 2006. L'Arsenal, infatti, continua a seguire attentamente Endrick. Arteta lo stima particolarmente e lo considera il calciatore adatto per rinforzare il reparto offensivo dei Gunners. Il club inglese, come viene riportato, sta già lavorando con il Real Madrid per cercare l'accordo. Il nodo, infatti, è la formula: i campioni d'Inghilterra vorrebbero acquistare Endrick in prestito ma con almeno un'opzione di riacquisto. Mentre il club spagnolo vuole mantenere il controllo sul classe 2006. L'interesse dell'Arsenal, però, resta concreto.
(teamtalk.com)
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