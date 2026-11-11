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La Roma torna a lavoro: Dybala e Mancini parzialmente in gruppo. Differenziato per Svilar e Gollini

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di R.P.
dybala
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Dopo il riposo la Roma torna ad allenarsi. Dybala e Mancini lavorano parzialmente col gruppo, quindi verranno valutati nel corso dei prossimi giorni per la trasferta di Parma. Ma le possibilità che possa scendere in campo ci sono.
Lavoro differenziato per Svilar, anche se il portiere della Roma ha iniziato a mettere gli scarpini. Anche in questo caso piedi di piombo ma filtra ottimismo. Anche per Gollini cautela: il secondo estremo difensore della Roma lavora a parte dopo aver saltato per dei problemi fisici le ultime due partite.
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