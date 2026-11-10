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Gandler: "Stiamo pianificando il centenario da due anni. Roma è particolare, i tifosi sono speciali"

Interviste AS Roma
di Fabio D'Ascanio
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Michael Gandler, Chief business officer della Roma, ha parlato al Social Football summit. Il dirigente si è concentrato sul centenario del club giallorosso. Ecco le sue parole
Dopo il Napoli, il prossimo anno toccherà a voi celebrare il centenario
"Siamo molto fortunati perché negli ultimi dodici mesi abbiamo portato avanti le operazioni per il centenario della Roma del prossimo anno. Negli ultimi dodici mesi si è sviluppato anche il processo per lo stadio. Per il centenario abbiamo iniziato la pianificazione due anni prima. E questo è il momento ideale per iniziare i discorsi con i clienti, gli sponsor, per creare progetti lunghi e duraturi. Questo è il momento massimo, dove le porte sono più aperte".
Avete attivato partnership di vario genere. Alcune hanno avuto anche un risvolto editoriale come quello di Q8. Vorrei che la raccontassi.
"Il mondo sta cambiando tantissimo così come gli asset tradizionali per gli sponsor. Non solo più radio, digitale, noi come club abbiamo avviato una piattaforma per creare forme di comunicazione alternative tipo appunto Q8 Radio. Abbiamo deciso di lavorare con loro, concedendo i nostri diritti di radio. Questa è un'operazione Win, Win, Win. Win per noi, per il nostro partner e per i tifosi".
Sul coinvolgimento del bacino territoriale
"Passando diversi anni in altri posti d'Italia, ho capito che la piazza di Roma è molto particolare e i tifosi speciali. Noi cerchiamo di ascoltarli, di portare loro le nostre esperienze e trasferire le migliori esperienze di business".
Sul suo trascorso in Italia.
"Sono fortunato ad essere qui, sono più di dieci anni che lavoro in Italia. Per noi è importante capire il nostro tifoso e come raggiungerli. Facciamo investimenti per creare rapporti e ingaggiare la nostra gente. Questa è la parte fondamentale. E poi c'è la cultura, la cultura aziendale, essere aperti a nuove opportunità".
ASROMA

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