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Stadio Roma, Bernabè: "L'anno prossimo l'inizio dei lavori. Sarà la casa dei tifosi"

Stadio Roma
di Francesca Altobelli
stadio della roma asroma
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Il futuro dello stadio della Roma compie un passo decisivo verso la posa della prima pietra. Intervenuta ai microfoni del Social Football SummitLucia Bernabè, responsabile delle relazioni istituzionali del club giallorosso, ha tracciato il quadro sintetico ma dettagliato sullo stato dell'arte del progetto Pietralata.
Un intervento che ha toccato i punti cruciali dell'intera operazione: dal rapporto di fiducia con il territorio e le istituzioni fino alla centralità dell'esperienza del sostenitore romano, che vedrà la nascita della Curva Sud più grande d'Europa. Mancano soltanto la consegna del progetto esecutivo e gli ultimi passaggi burocratici, prima di dare ufficialmente via ai cantieri nel 2027.
Di seguito le sue parole rilasciate nel corso dell'evento:
Quanto è importante la collaborazione tra società e istituzioni nella realizzazione di un nuovo stadio?
«L'organizzazione degli stakeholder è la cosa più importante. Poi, con le istituzioni, è necessario creare un dialogo e un rapporto di fiducia. È fondamentale avere un rapporto con i cittadini, perché stiamo andando a costruire in un territorio già popolato. I cittadini devono capire che non andremo a danneggiarli, ma a migliorare il territorio. Nel caso di Pietralata c'è stata la volontà di scegliere un territorio centrale che, però, non era stato riconosciuto come realmente centrale».
Qual è la scelta più importante da compiere prima di iniziare un progetto per uno stadio?
«Il punto principale non è la progettazione, ma la consapevolezza della storia e dei valori del club. Uno stadio non deve essere pensato solo per la partita, ma come la casa della squadra e del tifoso. Bisogna focalizzarsi sull'esperienza del tifoso. La curva del nostro stadio sarà la più grande d'Europa ed è stata pensata per creare un abbraccio con i tifosi».
A che punto siamo con il progetto dello stadio?
«Siamo a buon punto. Dobbiamo consegnare il progetto esecutivo e poi ci saranno un paio di adempimenti. Il prossimo anno inizieremo a costruire».

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