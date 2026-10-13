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Stadio della Roma, arriva il via libera della Regione Lazio alla VIA: cosa cambia per Pietralata

Stadio Roma
di Francesca Altobelli
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Nuovo passo avanti per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. La Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto presentato dalla società giallorossa.La determinazione è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale il 13 ottobre.
Il via libera riguarda il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e la gestione dell’impianto,ma è subordinato al rispetto di prescrizioni e condizioni ambientali che dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti.
La procedura rientra nella conferenza di servizi decisoria indetta dal commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, con ordinanza del 15 giugno 2026. L’istanza della Roma era stata presentata il 18 maggio, mentre la prima riunione della conferenza si è svolta il 27 luglio. La seduta conclusiva è stata convocata per il 28 settembre.
Nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti pareri e contributi da diversi enti, tra cui Roma Capitale, Città metropolitana, Arpa Lazio, Asl Roma 2 e Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma.
Le valutazioni hanno riguardato diversi aspetti, dalla mobilità alla gestione delle acque, fino alla tutela del suolo, della biodiversità e del paesaggio.
ll progetto si inserisce nel percorso in vista degli Europei di calcio del 2032. Il cronoprogramma della Figc prevede l’individuazione, entro il 1° ottobre 2026, delle cinque sedi da sottoporre alla Uefa.
La determinazione regionale stabilisce inoltre che l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento, salvo proroghe. Trascorso tale termine, la procedura di VIA dovrà essere ripetuta.
Il parere favorevole rappresenta quindi un passaggio significativo per il progetto di Pietralata, ma non costituisce ancora l’autorizzazione definitiva alla costruzione. La Roma dovrà rispettare le condizioni ambientali e ottenere tutti gli ulteriori pareri, nulla osta e permessi necessari per realizzare il nuovo stadio.
(Agenzia Nova)

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