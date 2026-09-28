Stadio Roma, Sessa: “C'è la certezza di fare del bene alla città. L'impianto sarà aperto tutto l'anno”

L’ingegnere Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi in vista di Euro 2032, ha rilasciato delle dichiarazioni prima di fare il suo ingresso alla seduta conclusiva della conferenza dei servizi decisoria per il nuovo Stadio della Roma che sorgerà a Pietralata: “È un qualcosa che parte negli anni ‘80 con l’ex presidente della Roma Dino Viola. Oggi finalmente c’è la certezza di fare qualcosa che fa bene alla città, alla tifoseria e fa bene a tutti. Abbiamo la proiezione moderna di uno stadio che sarà aperto e vivo 365 giorni all’anno”. Sui prossimi passi e sulla fiducia ha poi aggiunto: “Io sono un’ottimista di natura. Credo che le cose vadano preparate bene affinché tutto funzioni”.