Stadio Roma, Sessa: “C'è la certezza di fare del bene alla città. L'impianto sarà aperto tutto l'anno”

La stagione è iniziata con il piede giusto per la Roma che è ancora imbattuta in queste prime 6 gare tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti c’è sicuramente il centrocampista francese Ma...
Giornata di vitale importanza per il nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. Oggi, infatti, si è svolta l'ultima Conferenza dei Servizi decisoria. Dopo le dichiarazioni rilasciate prima dell...
La stagione della Roma è iniziata con il piede giusto, con 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime 6 partite tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti di questo avvio c’è sicuramente Mario Herm...
LAROMA24.IT - Prosegue la maxi sosta per le nazionali, con la Roma di Gian Piero Gasperini che si ritroverà nella giornata di domani a Trigoria dopo qualche giorno di riposo. Alcune selezioni giovanil...
Loading