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VIDEO - Totti scatenato alla festa dei 50 anni: il ballo sulle note di Ligabue è esilarante

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di Fabio D'Ascanio
lunedì, 28 settembre 2026 alle 10:36
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Grande festa per Francesco Totti che ieri ha festeggiato i suoi 50 anni a Las Vegas. La leggenda giallorossa, con la sua solita ironia, è stato protagonista di un balletto improvvisato sulle note di "Balliamo sul mondo" di Ligabue. Un ballo semplicemente imperdibile. Il video è stato pubblicato su Instagram dalla compagna dell'ex numero 10, Noemi Bocchi, che ha scritto: "The end". Il Capitano ha trascorso una serata di allegria e spensieratezza per festeggiare il traguardo dei 50 anni. 

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