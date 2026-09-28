VIDEO - Totti scatenato alla festa dei 50 anni: il ballo sulle note di Ligabue è esilarante

Grande festa per Francesco Totti che ieri ha festeggiato i suoi 50 anni a Las Vegas. La leggenda giallorossa, con la sua solita ironia, è stato protagonista di un balletto improvvisato sulle note di "Balliamo sul mondo" di Ligabue. Un ballo semplicemente imperdibile. Il video è stato pubblicato su Instagram dalla compagna dell'ex numero 10, Noemi Bocchi, che ha scritto: "The end". Il Capitano ha trascorso una serata di allegria e spensieratezza per festeggiare il traguardo dei 50 anni.