VIDEO - Totti scatenato alla festa dei 50 anni: il ballo sulle note di Ligabue è esilarante

LAROMA24.IT - Prosegue la maxi sosta per le nazionali, con la Roma di Gian Piero Gasperini che si ritroverà nella giornata di domani a Trigoria dopo qualche giorno di riposo. Alcune selezioni giovanil...
L’appuntamento è per le ore 10.30 a via Nomentana 2, quarto piano, sede Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una location che rischia di diventar...
Da oramai 5 anni a questa parte lo Stadio Olimpico è stato il teatro di serate rese magiche dalla presenza costante dei tifosi della Roma. 5 anni di stadio praticamente sempre - o quasi - sold out, ch...
Arriva finalmente il giorno. Oggi verrà infatti posta la parola fine all’iter amministrativo di approvazione per il nuovo stadio della Roma. Una data storica, che salvo sorprese, darà il via al conto...
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