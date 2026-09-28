Totti, festa a Las Vegas. Oggi l’ok per lo stadio

LEGGO (F. BALZANI) - Gli auguri per il cinquantesimo di Totti e l’ultimo step per lo stadio di Pietralata. A metà tra passato e futuro, i tifosi della Roma durante questa sosta hanno concentrato le loro attenzioni sul compleanno dello storico capitano che ieri ha compiuto 50 anni. Niente mega party, ma un viaggio breve ma intenso per tutta la famiglia a Las Vegas dove Totti ha spento le candeline e letto i tantissimi messaggi di auguri arrivati sul telefono ma anche via social. Insieme a lui Noemi Bocchi, i figli e gli amici più stretti. Proprio la nuova compagna sui social ha condiviso un tenero scatto con Francesco, dedicandogli la canzone "La Cura" di Battiato e un messaggio: «Perché io non voglio una vita perfetta, voglio la mia vita con te. Buon compleanno Amore mio, ti amo». Gli auguri sono subito arrivati anche da parte dei figli Christian e Chanel. Poi quelli di tanti suoi ex compagni e non: da Zago a Candela passando per Bruno Conti, Giannini e il sindaco Gualtieri. L’artista Harry Greb, invece, ha dedicato ai 50 anni di Totti un nuovo murale a San Giovanni. Passata la festa, per la Roma è tempo di un’altra giornata importante. Oggi infatti arriva il momento che può trasformare anni di progetti, discussioni e passaggi amministrativi in un via libera concreto e definitivo per la posa della prima pietra del nuovo stadio di Pietralata. L’appuntamento è alle 10.30 per la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria sul nuovo impianto fortemente voluto dai Friedkin. Che avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva Sud, cuore del tifo romanista, in grado di ospitare 23mila tifosi e diventare così una delle più grandi d’Europa. Il cronoprogramma punta all’inizio dei lavori a marzo 2027 e al completamento entro il 2031, anno in cui verosimilmente si disputerà la prima partita.