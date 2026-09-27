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Parma: Cuesta lascia il club. Ufficiale l'accordo consensuale

Campionato
di Fabio D'Ascanio
domenica, 27 settembre 2026 alle 16:59
carlos cuesta
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Scossone in casa Parma. Il club crociato, dopo appena cinque giornate di campionato, opta per un cambio in panchina. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Dpo un confronto avvenuto tra il tecnico e la società, le parti hanno deciso di non proseguire insieme a causa di alcune vedute differenti sui programmi e sul mercato. Ecco la nota del club emiliano: 
Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa.
La seduta di allenamento di domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica.
A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi.
(parmacalcio1913.com)
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