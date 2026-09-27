Stop Friedkin, no a Messi: la partita d'addio di Leo è un caso per tutta la Serie A

Un ultimo ballo emozionante, fatto di passi sinceri e di lacrime autentiche, può essere anche accompagnato da polemiche e fibrillazioni. In Argentina lo immaginano così: Leo Messi al centro del campo con gli occhi lucidi e i novantamila del Monumental a cantare il suo nome (...)

In Italia invece lo vedono come un fastidio evitabile. Ci sono i non convocati ma invitati all'ultima di Messi come Dybala e Molina. Sia Paulo che Nahuel hanno espresso il desiderio di esserci, per amicizia fraterna con Messi. Ma la Roma è intenzionata a dire no. Per Gasp e non solo. Il problema, oltre alla distanza, è che la partita è in programma il 6 ottobre alle 22 italiane e fino a mercoledì ci sarà poco da dormire tra brindisi e festeggiamenti. Significa che l'approdo a Trigoria si concretizzerebbe solamente giovedì a poche ore dalla trasferta di Como di domenica alle 12:30, con tre allenamenti saltati nella settimana dello scontro diretto.

(Corsport)