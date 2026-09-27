Lulli non fa fermate

Sul treno Lulli la Roma è salita in corsa causa delle difficoltà del mercato, per info citofonare a Celik, saltando forse quella fermata e dimenticandosi di rinnovare l'abbonamento. Il terzino che ha convinto Gasperini ha un accordo col club che termina il 30 giugno del 2027. Lo stava per rinnovare a fine luglio, quando il suo destino sembrava compiersi in un trasferimento annuale all'Avellino (...)

Rispetto a luglio adesso per il rinnovo i ragionamenti partono da cifre più alte, chiaramente sempre legate all'età e al concetto di sostenibilità, ma pure con la consapevolezza che non è un baby del vivaio. Ci sono dialoghi per il suo rinnovo.

(Corsport)