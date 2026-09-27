Castro cerca spazio e gol

Oggi è il giorno del cinquantesimo compleanno di Francesco Totti. E ovviamente la Roma non poteva non pubblicare qualcosa sui propri profilo social. Un video con i gol del capitano, i più iconici. Dal...
IL TEMPO (L. PES) - Ancora qualche giorno di riflessione, anche se la Roma fa muro. Mentre la squadra gode del weekend di riposo concesso da Gasperini e tornerà ad allenarsi martedì a Trigoria, tiene...
Col calendario fittissimo, diverse assenze e qualche rimpianto in più dopo la Champions. La Roma femminile oggi dà il via al suo campionato da campionessa in carica in una situazione non idilliaca, ma...
Un'altra trasferta verso la chiusura per i tifosi giallorossi. Il 4 dicembre la Roma giocherà contro il Bologna nella stessa data la Virtus affronterà il Partizan Belgrado in Eurolega. Il palazzetto d...
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