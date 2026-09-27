Castro cerca spazio e gol

Quando Castro ha detto sì alla Roma sapeva di giocarsi il posto in attacco con Malen. Gasperini non vuole sentire parlare di gerarchie, ma una delle prime maglie assegnate la domenica è sempre per Bobby. Sarebbe strano il contrario.

Santiago per il momento sta vivendo un inizio di stagione in ombra, centocinque minuti in campo in campionato e zero in coppa. Difficile sbloccarsi con un minutaggio così ridotto, ma ci si è messa anche la sfortuna soprattutto contro l'Atalanta, gara nella quale ha colpito due legni (...)

L'acquisto più costoso dell'estate giallorossa per il momento è stato chiuso da Malen. Un investimento che è servito di gran lunga a migliorare il reparto avanzato.

Nel suo libro Totti ha scritto, parlando della cena con Gasperini di marzo: "Gli ho consigliato un attaccante che era Santiago Castro, un esterno e un centrocampista".

(Il Messaggero)